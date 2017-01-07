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Расписание матчей
Франция. Кубок
Страсбур - Эпиналь
Страсбур - Эпиналь: обзор матча 07 января 2017
Страсбур
07.01.2017, суббота, 17:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
4 : 2
Завершен
Эпиналь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Страсбур - Эпиналь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
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3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
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5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Эпиналь
Франция. Кубок, 1/4 финала
Эпиналь
1 : 2
13.02.2020
Сент-Этьен
Франция. Кубок, 1/8 финала
Эпиналь
2 : 1
29.01.2020
Лилль
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эпиналь
1 : 0
18.01.2020
Сан-Пьерруа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Антант
0 : 1
05.01.2020
Эпиналь
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эпиналь
0 : 2
23.01.2018
Марсель
Информация о матче
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