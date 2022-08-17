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Электрон - СШ №7 - Карелия
Электрон - СШ №7 - Карелия: обзор матча 17 августа 2022
Электрон
17.08.2022, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/256 финала
2 : 0
Завершен
СШ №7 - Карелия
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Статистика матча Электрон - СШ №7 - Карелия
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Матчи команд
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Электрон
3 : 2
12.11.2023
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Луки-Энергия
1 : 0
06.11.2023
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Электрон
0 : 4
29.10.2023
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Иркутск
5 : 0
22.10.2023
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Электрон
3 : 1
15.10.2023
Енисей-М
СШ №7 - Карелия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Электрон
2 : 0
17.08.2022
СШ №7 - Карелия
Информация о матче
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СШ №7 - Карелия
РФС наказал за ставки футболиста, который летом уехал играть в Парагвай
2023.10.11 20:36
Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
2023.10.04 07:58
Балотелли и Нани записали видео в поддержку новгородского «Электрона»
2023.10.01 15:01
2
В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
2023.04.28 11:52
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной
2023.04.28 07:59
РФС наказал за ставки футболиста, который летом уехал играть в Парагвай
2023.10.11 20:36
Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
2023.10.04 07:58
Балотелли и Нани записали видео в поддержку новгородского «Электрона»
2023.10.01 15:01
2
В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
2023.04.28 11:52
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной
2023.04.28 07:59
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