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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Айнтрахт
Айнтрахт - Айнтрахт: обзор матча 19 августа 2024
Айнтрахт
19.08.2024, понедельник, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Айнтрахт
89'
L. Szabo
52'
Ф. Шаиби
56'
У. Экитике
61'
У. Экитике
88'
И. Матанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Айнтрахт
ГОЛ! 1:4!
L. Szabo
Пас отдал
F. Di Michele Sanchez
89'
88'
ГОЛ! 0:4!
И. Матанович
Пас отдал
О. Мармуш
86'
Замена
Д. Узун
️️️️
Ф. Шаиби
86'
Замена
О. Хойлунд
️️️️
Х. Ларссон
Замена
L. Szabo
️️️️
Р. Филипп
85'
Замена
Н. Тауэр
️️️️
В. Улд-Чих
85'
77'
Замена
Н. Браун
️️️️
Н. Нкунку
77'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
М. Гетце
Замена
С. Ба
️️️️
M. Rittmüller
77'
68'
Замена
И. Матанович
️️️️
У. Экитике
Замена
Р. Крауссе
️️️️
С. Келер
66'
Замена
К. Конте
️️️️
Ф. Кауфманн
66'
61'
ГОЛ! 0:3!
У. Экитике
Пас отдал
Х. Ларссон
Желтая карточка
С. Келер
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
У. Экитике
Пас отдал
О. Мармуш
52'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шаиби
Пас отдал
У. Экитике
Желтая карточка
Э. Бичакчич
43'
Желтая карточка
Ф. Кауфманн
30'
2'
Желтая карточка
Н. Нкунку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
22
Леннарт Грил
ВР
6
Роберт Иванов
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
(К)
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
4
Яннис Николау
ОП
23
Свен Келер
ОП
9
Райан Филипп
ЦП
22
Fabio Di Michele Sanchez
ЦП
73
Валид Улд-Чих
ЦП
7
Фабио Кауфманн
ПВ
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
22
Уго Экитике
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Айнтрахт
30
Марко Йоханссон
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
19
Леон Белл Белл
ЛЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
39
Робин Крауссе
ОП
37
Сидни Ребигер
ЦП
10
Кристиан Конте
ЦФ
21
Kevin Ehlers
ЦФ
17
L. Szabo
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Грил
6
Иванов
4
Бичакчич
29
4
Николау
23
Келер
9
Филипп
22
73
Улд-Чих
7
Кауфманн
18
4-1-2-2-1
1
Трапп
5
Кристенсен
3
Тута
4
Кох
27
Нкунку
6
Скири
15
Ларссон
8
Шаиби
22
Экитике
27
Гетце
22
Мармуш
29
25
Ба
25
Ба
29
73
Улд-Чих
5
Тауэр
5
Тауэр
73
Улд-Чих
23
Келер
39
Крауссе
39
Крауссе
23
Келер
7
Кауфманн
10
Конте
10
Конте
7
Кауфманн
9
Филипп
17
17
9
Филипп
27
Нкунку
11
Браун
11
Браун
27
Нкунку
15
Ларссон
6
Хойлунд
6
Хойлунд
15
Ларссон
27
Гетце
7
Кнауфф
7
Кнауфф
27
Гетце
22
Экитике
31
Матанович
31
Матанович
22
Экитике
8
Шаиби
42
Узун
42
Узун
8
Шаиби
Остались в запасе
Айнтрахт
Айнтрахт
30
Марко Йоханссон
ВР
19
Леон Белл Белл
ЛЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
21
Kevin Ehlers
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
30
Марко Йоханссон
ВР
19
Леон Белл Белл
ЛЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
21
Kevin Ehlers
ЦФ
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Айнтрахт - Айнтрахт
3
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
10
Офсайды
1
2
Количество передач
376
540
Сейвы
4
0
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Экснер
(Мюнстер)
Стадион:
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