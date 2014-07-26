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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Логронес - Эйбар
Логронес - Эйбар: обзор матча 26 июля 2014
Логронес
26.07.2014, суббота, 22:30
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Эйбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Логронес - Эйбар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Логронес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Логронес
0 : 4
28.10.2025
Расинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Арентейро
2 : 1
01.12.2021
Логронес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Самора
2 : 1
23.12.2020
Логронес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Аморебьета
1 : 0
16.12.2020
Логронес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Логронес
0 : 1
22.01.2020
Валенсия
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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