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Расписание матчей
Германия. Кубок
Эгесторф - Хоффенхайм
Эгесторф - Хоффенхайм: обзор матча 21 августа 2016
Эгесторф
21.08.2016, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 6
Завершен
Хоффенхайм
18'
Ф. Шер
21'
С. Руди
32'
А. Крамарич
80'
А. Крамарич
90'
С. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эгесторф - Хоффенхайм
90'
ГОЛ! 0:5!
С. Вагнер
80'
ГОЛ! 0:4!
А. Крамарич
72'
Вторая желтая
П. Кадержабек
72'
Желтая карточка
П. Кадержабек
60'
Желтая карточка
С. Руди
59'
Замена
Ф. Окс
️️️️
С. Цубер
59'
Замена
Л. Рупп
️️️️
П. Швеглер
54'
Желтая карточка
С. Вагнер
32'
ГОЛ! 0:3!
А. Крамарич
21'
ГОЛ! 0:2!
С. Руди
18'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шер
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Эгесторф - Хоффенхайм
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эгесторф
Германия. Кубок, 1/32 финала
Эгесторф
0 : 6
21.08.2016
Хоффенхайм
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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