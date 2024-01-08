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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Докса Катокопиас - Пафос
Докса Катокопиас - Пафос: обзор матча 08 января 2024
Докса Катокопиас
08.01.2024, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 18 тур
1 : 0
Завершен
Пафос
67'
Д. Велкоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Докса Катокопиас - Пафос
Замена
В. Сиелис
️️️️
N. Trujić
90'
+4
Желтая карточка
N. Trujić
85'
Замена
Д. Трайчевски
️️️️
A. Nabi
85'
83'
Замена
М. Кане
️️️️
М. Наме
78'
Желтая карточка
М. Танкович
Желтая карточка
Д. Велкоски
78'
Замена
️️️️
В. Кириаку
78'
71'
Желтая карточка
М. Мельюсо
ГОЛ! 1:0!
Д. Велкоски
67'
55'
Желтая карточка
Пепе
46'
Замена
М. Мельюсо
️️️️
P. Twumasi
Желтая карточка
М. Антониадес
45'
+4
40'
Вторая желтая
М. Деметриу
37'
Желтая карточка
М. Деметриу
25'
Замена
Пепе
️️️️
П. Пеладжо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
2
Simranjit Thandi
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
21
Bryan Alceus
ЦП
7
Nikola Trujić
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
9
Berat Sadik
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
6
Педру Пеладжо
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Докса Катокопиас
33
Michalis Agrimakis
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
8
Душко Трайчевски
ОП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
88
Пепе
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
49
Bruno Tavares
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
3-2-1-4
61
2
23
Антониадес
35
Велкоски
15
Пурич
32
Кириаку
21
7
88
Асанте
9
10
2-3-1-4
1
Ивушич
32
Икоко
44
6
Пеладжо
25
Наме
8
Валакари
12
Бочкай
18
Абдусаламов
21
5
Гольдар
22
Танкович
7
4
Сиелис
4
Сиелис
7
10
8
Трайчевски
8
Трайчевски
10
21
22
Мельюсо
22
Мельюсо
21
25
Наме
36
Кане
36
Кане
25
Наме
6
Пеладжо
88
Пепе
88
Пепе
6
Пеладжо
Остались в запасе
Докса Катокопиас
Пафос
25
Хараламбос Кириаку
ОП
33
Michalis Agrimakis
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
49
Bruno Tavares
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
25
Хараламбос Кириаку
ОП
33
Michalis Agrimakis
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
49
Bruno Tavares
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Докса Катокопиас - Пафос
3
1
4
Всего ударов по воротам
2
9
Удары в створ
2
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
4
Нарушения
12
10
Сейвы
3
1
Матчи команд
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Кирьякос Атанасиу
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