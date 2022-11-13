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Расписание матчей
Испания. Кубок
Диокесано - Сарагоса
Диокесано - Сарагоса: обзор матча 13 ноября 2022
Диокесано
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Сарагоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Диокесано - Сарагоса
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Диокесано
Испания. Кубок, 2 раунд
Диокесано
0 : 2
20.12.2022
Хетафе
Испания. Кубок, 1 раунд
Диокесано
1 : 0
13.11.2022
Сарагоса
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
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2023.09.14 20:20
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
«Сочи» нацелился на форварда сборной Боснии
22 января
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
2023.09.14 20:20
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