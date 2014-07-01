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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов - Динамо Загреб
Ростов - Динамо Загреб: обзор матча 01 июля 2014
Ростов
01.07.2014, вторник, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Динамо Загреб
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ростов - Динамо Загреб
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
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2 : 2
08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
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Динамо Загреб
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- : -
22.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Ростов Арена
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