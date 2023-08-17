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Лига конференций 2026/2027
Дерри Сити - Тобол
Дерри Сити - Тобол: обзор матча 17 августа 2023
Дерри Сити
17.08.2023, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Тобол
15'
У. Патчинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерри Сити - Тобол
ГОЛ!
П. Киреенко
5:6
Пенальти не реализован!
Б. Махер
ГОЛ!
Б. Младович
5:5
ГОЛ!
C. Kavanagh
5:4
Пенальти не реализован!
B. Doherty
ГОЛ!
Р. Асранкулов
4:4
ГОЛ!
J. McEneff
4:3
ГОЛ!
Е. Шахов
3:3
ГОЛ!
Д. Маллен
3:2
ГОЛ!
М. Вукадинович
2:2
ГОЛ!
B. Kavanagh
2:1
ГОЛ!
Р. Оразов
1:1
ГОЛ!
П. МакИлэни
1:0
118'
Желтая карточка
Б. Младович
Желтая карточка
Д. Маллен
116'
113'
Замена
П. Забелин
️️️️
С. Дебле
Замена
Д. Маллен
️️️️
М. Даффи
112'
104'
Желтая карточка
И. Рогач
Желтая карточка
М. Даффи
90'
+5
90'
+1
Замена
А. Габараев
️️️️
Б. Каиров
Замена
B. Kavanagh
️️️️
P. McMullan
88'
Замена
J. McEneff
️️️️
S. Diallo
88'
86'
Желтая карточка
Р. Асранкулов
84'
Замена
П. Киреенко
️️️️
С. Мужиков
76'
Замена
Р. Оразов
️️️️
И. Иванович
76'
Замена
Е. Шахов
️️️️
С. Жарынбетов
Замена
К. Даммигэн
️️️️
А. О'Райли
76'
72'
Желтая карточка
Б. Каиров
Желтая карточка
А. О'Райли
69'
Замена
C. Kavanagh
️️️️
J. McGonigle
64'
Замена
П. МакИлэни
️️️️
У. Патчинг
64'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Патчинг
15'
14'
Желтая карточка
С. Дебле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерри Сити
1
Брайан Махер
ВР
17
Cameron McJannett
ЦЗ
15
Ronan Boyce
ЦП
5
Sadou Diallo
ЦП
8
Уилл Патчинг
ЦП
6
Марк Коннолли
ЦФ
23
B. Doherty
ЦФ
8
Адам О'Райли
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
18
Jamie McGonigle
ЦФ
7
Майкл Даффи
ЦФ
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
Тобол
32
Иван Коновалов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
80
Йован Илич
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Дерри Сити
44
Jack Lemoignan
ВР
26
Ryan Tadhg
ВР
3
Ciaran Coll
ЦЗ
16
Shane McEleney
ЦЗ
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
22
Sam Todd
ЦЗ
10
Патрик МакИлэни
ЦП
22
Jordan McEneff
ЦП
10
Brandon Kavanagh
ЦП
21
Дэнни Маллен
ЦФ
11
Cian Kavanagh
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
28
Павел Забелин
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
1-3-5
1
Махер
17
15
5
8
Патчинг
8
О'Райли
7
Даффи
18
10
23
4-1-4-1
32
Коновалов
5
Каиров
4
Рогач
30
Младович
3
Асранкулов
29
Жарынбетов
7
Мужиков
5
Вукадинович
8
Дебле
80
Илич
11
Иванович
8
О'Райли
23
Даммигэн
23
Даммигэн
8
О'Райли
8
Патчинг
10
МакИлэни
10
МакИлэни
8
Патчинг
5
22
22
5
10
10
10
10
7
Даффи
21
Маллен
21
Маллен
7
Даффи
18
11
11
18
5
Каиров
5
Габараев
5
Габараев
5
Каиров
8
Дебле
28
Забелин
28
Забелин
8
Дебле
11
Иванович
20
Оразов
20
Оразов
11
Иванович
29
Жарынбетов
28
Шахов
28
Шахов
29
Жарынбетов
7
Мужиков
13
Киреенко
13
Киреенко
7
Мужиков
Остались в запасе
Дерри Сити
Тобол
44
Jack Lemoignan
ВР
26
Ryan Tadhg
ВР
3
Ciaran Coll
ЦЗ
16
Shane McEleney
ЦЗ
22
Sam Todd
ЦЗ
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
10
Бейбит Галым
АП
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
44
Jack Lemoignan
ВР
26
Ryan Tadhg
ВР
3
Ciaran Coll
ЦЗ
16
Shane McEleney
ЦЗ
22
Sam Todd
ЦЗ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
10
Бейбит Галым
АП
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Дерри Сити - Тобол
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
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Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Дроэда Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дерри Сити
1 : 0
18.09.2026
Голуэй Юнайтед
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
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