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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тобол - Дерри Сити
Тобол - Дерри Сити: обзор матча 10 августа 2023
Тобол
10.08.2023, четверг, 17:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Дерри Сити
65'
Р. Асранкулов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Дерри Сити
Желтая карточка
Е. Шахов
90'
+5
Замена
П. Забелин
️️️️
С. Мужиков
89'
89'
Замена
B. Kavanagh
️️️️
P. McMullan
82'
Замена
J. McEneff
️️️️
У. Патчинг
Замена
И. Иванович
️️️️
М. Вукадинович
79'
71'
Желтая карточка
У. Патчинг
69'
Замена
П. МакИлэни
️️️️
А. О'Райли
69'
Замена
J. McGonigle
️️️️
C. Kavanagh
Замена
А. Габараев
️️️️
Б. Каиров
68'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Р. Оразов
68'
Желтая карточка
И. Чесноков
67'
ГОЛ! 1:0!
Р. Асранкулов
Пас отдал
М. Вукадинович
65'
61'
Желтая карточка
М. Коннолли
Желтая карточка
Б. Младович
59'
50'
Желтая карточка
А. О'Райли
Желтая карточка
С. Жарынбетов
45'
+3
Желтая карточка
Р. Асранкулов
15'
Желтая карточка
Р. Оразов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
32
Иван Коновалов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
30
Боян Младович
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Дерри Сити
1
Брайан Махер
ВР
17
Cameron McJannett
ЦЗ
15
Ronan Boyce
ЦП
5
Sadou Diallo
ЦП
8
Уилл Патчинг
ЦП
7
Майкл Даффи
ЦФ
11
Cian Kavanagh
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
8
Адам О'Райли
ЦФ
23
B. Doherty
ЦФ
6
Марк Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
80
Йован Илич
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
11
Игор Иванович
ПВ
19
Момчило Мркаич
ЦФ
Дерри Сити
26
Ryan Tadhg
ВР
44
Jack Lemoignan
ВР
3
Ciaran Coll
ЦЗ
16
Shane McEleney
ЦЗ
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
10
Патрик МакИлэни
ЦП
10
Brandon Kavanagh
ЦП
21
Liam Mullan
ЦП
22
Jordan McEneff
ЦП
18
Jamie McGonigle
ЦФ
4-1-4-1
32
Коновалов
3
Асранкулов
4
Рогач
30
Младович
5
Каиров
29
Жарынбетов
7
Мужиков
5
Вукадинович
8
Дебле
20
Оразов
17
Чесноков
1-3-5
1
Махер
17
15
5
8
Патчинг
11
6
Коннолли
23
8
О'Райли
10
5
Каиров
5
Габараев
5
Габараев
5
Каиров
7
Мужиков
28
Забелин
28
Забелин
7
Мужиков
20
Оразов
28
Шахов
28
Шахов
20
Оразов
5
Вукадинович
11
Иванович
11
Иванович
5
Вукадинович
8
О'Райли
10
МакИлэни
10
МакИлэни
8
О'Райли
10
10
10
10
8
Патчинг
22
22
8
Патчинг
11
18
18
11
Остались в запасе
Тобол
Дерри Сити
1
Султан Бусурманов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
80
Йован Илич
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
13
Павел Киреенко
ЛВ
19
Момчило Мркаич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
26
Ryan Tadhg
ВР
44
Jack Lemoignan
ВР
3
Ciaran Coll
ЦЗ
16
Shane McEleney
ЦЗ
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
21
Liam Mullan
ЦП
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
17
Тимур Жакупов
ПЗ
80
Йован Илич
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
13
Павел Киреенко
ЛВ
19
Момчило Мркаич
ЦФ
Остались в запасе
26
Ryan Tadhg
ВР
44
Jack Lemoignan
ВР
3
Ciaran Coll
ЦЗ
16
Shane McEleney
ЦЗ
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
21
Liam Mullan
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
Статистика матча Тобол - Дерри Сити
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
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1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
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2 : 0
16.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дерри Сити
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18.09.2026
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