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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Дерби Каунти
Ливерпуль - Дерби Каунти: обзор матча 09 ноября 2022
Ливерпуль
09.11.2022, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Дерби Каунти
90'
+1
Замена
Д. Найт
️️️️
М. Берд
Замена
Б. Доук
️️️️
Ф. Карвалью
74'
71'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Л. Стюарт
66'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
М. Фрауендорф
66'
61'
Замена
Л. Доббин
️️️️
В. Осула
61'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Д. Коллинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
14
Мелкаму Фрауендорф
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ливерпуль
1
Харви Дэвис
ВР
13
Адриан
ВР
44
Люк Чемберс
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
11
Бен Доук
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Дерби Каунти
13
Скотт Лоач
ВР
30
Kwaku Oduroh
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
18
Jake Rooney
ЦЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
16
Лайам Томпсон
ОП
12
Джейсон Найт
ЦП
44
Osazee Aghatise
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Келлехер
33
Цимикас
2
Гомес
3
Филлипс
47
Рэмзи
22
Байчетич
21
Окслэд-Чемберлен
8
Кларк
14
Карвалью
14
Фрауендорф
11
Стюарт
3-4-1-2
33
Уайлдсмит
44
Кашин
3
Форсит
5
Робертс
11
Мендес-Лэйнг
18
Берд
14
Хурихейн
8
Смит
32
Сибли
10
Осула
17
Коллинс
14
Карвалью
11
Доук
11
Доук
14
Карвалью
14
Фрауендорф
9
Фирмино
9
Фирмино
14
Фрауендорф
11
Стюарт
29
Нуньес
29
Нуньес
11
Стюарт
11
Мендес-Лэйнг
16
Томпсон
16
Томпсон
11
Мендес-Лэйнг
18
Берд
12
Найт
12
Найт
18
Берд
10
Осула
11
Доббин
11
Доббин
10
Осула
17
Коллинс
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
17
Коллинс
Остались в запасе
Ливерпуль
Дерби Каунти
1
Харви Дэвис
ВР
13
Адриан
ВР
44
Люк Чемберс
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Скотт Лоач
ВР
30
Kwaku Oduroh
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
18
Jake Rooney
ЦЗ
44
Osazee Aghatise
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
13
Адриан
ВР
44
Люк Чемберс
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Остались в запасе
13
Скотт Лоач
ВР
30
Kwaku Oduroh
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
18
Jake Rooney
ЦЗ
44
Osazee Aghatise
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ливерпуль - Дерби Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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