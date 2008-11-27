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Расписание матчей
Депортиво - Фейеноорд
Депортиво - Фейеноорд: обзор матча 27 ноября 2008
Депортиво
27.11.2008, четверг, 23:00
Кубок УЕФА, группа H, 3 тур
3 : 0
Завершен
Фейеноорд
31'
А. Лопо
50'
К. Хофланд (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Фейеноорд
Замена
О. Браво
️️️️
Миста
Желтая карточка
А. Томас
Замена
Э. Слори
️️️️
Д. Вейналдум
Замена
А. Томас
️️️️
Х. Родригес
Замена
К. Лирдам
️️️️
К. Эль-Ахмади
Замена
А. Лафита
️️️️
И. Кристиан
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Хофланд
Замена
Т. Лусиус
️️️️
Д. Тиндалли
ГОЛ! 1:0!
А. Лопо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
8
Идальго Кристиан
ПВ
24
Миста
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Фейеноорд
1
Хенк Тиммер
ВР
19
Тим де Клер
ЛЗ
3
Андре Бахия
ЦЗ
4
Кевин Хофланд
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
23
Луиджи Бруинс
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
8
Джованни ван Бронкхорст
АП
23
Джорджиньо Вейналдум
ПВ
0
Рой Макай
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Депортиво
15
Лауре
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
20
Антонио Томас
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Омар Браво
ЦФ
Фейеноорд
1
Роб ван Дейк
ВР
40
Тимоти Дерейк
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
2
Тео Лусиус
ЦП
18
Эндвеле Слори
ЦФ
4-2-2-1
1
Арансубиа
16
Луис
19
Колотто
22
Лопо
19
Пабло
22
Родригес
16
Серхио
21
Валерон
8
Кристиан
24
Миста
4-1-1-3-1
1
Тиммер
19
Тиндалли
3
Бахия
4
Хофланд
19
де Клер
8
Фер
20
Эль-Ахмади
23
Вейналдум
8
ван Бронкхорст
23
Бруинс
0
Макай
8
Кристиан
7
Лафита
7
Лафита
8
Кристиан
22
Родригес
20
Томас
20
Томас
22
Родригес
24
Миста
9
Браво
9
Браво
24
Миста
19
Тиндалли
2
Лусиус
2
Лусиус
19
Тиндалли
20
Эль-Ахмади
18
Лирдам
18
Лирдам
20
Эль-Ахмади
23
Вейналдум
18
Слори
18
Слори
23
Вейналдум
Остались в запасе
Депортиво
Фейеноорд
15
Лауре
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
25
Хоан Верду
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
40
Тимоти Дерейк
ЦЗ
1
Роб ван Дейк
ВР
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
15
Лауре
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
25
Хоан Верду
АП
Остались в запасе
40
Тимоти Дерейк
ЦЗ
1
Роб ван Дейк
ВР
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Депортиво - Фейеноорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
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0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ингварссон
(Хеслехольм)
Помощники судьи:
Петер Мартинссон
Эрик Бергстен (оба - Испания)
Делегат:
Барри Брайт (Англия)
Стадион:
Риасор
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