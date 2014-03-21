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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ланус - Депортиво Кали
Ланус - Депортиво Кали: обзор матча 21 марта 2014
Ланус
21.03.2014, пятница, 00:00
Кубок Либертадорес, группа 3, 4 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво Кали
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Личные встречи
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Статистика матча Ланус - Депортиво Кали
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0
0
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Матчи команд
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