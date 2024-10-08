Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль
Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль: обзор матча 08 октября 2024
Дефенса и Хустисия
08.10.2024, вторник, 00:45
Аргентина. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Росарио Сентраль
12'
Х. Мирителло
15'
Х. Мирителло
74'
C. Quintana
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль
Желтая карточка
L. Herrera
90'
+1
Желтая карточка
E. Cannavo
87'
86'
Замена
T. Ponce
️️️️
Э. Копетти
Замена
K. Lopez
️️️️
A. Molinas
86'
Замена
A. Osorio
️️️️
Х. Мирителло
83'
Желтая карточка
A. Soto
77'
74'
ГОЛ! 2:1!
C. Quintana
Пас отдал
I. Malcorra
Замена
N. Palavecino
️️️️
B. Schamine
72'
Замена
E. Cannavo
️️️️
T. Rubio
70'
Замена
J. López
️️️️
G. Alanis
70'
67'
Замена
G. Duarte
️️️️
K. Ortíz
58'
Желтая карточка
M. Rubén
55'
Желтая карточка
E. Coronel
Желтая карточка
K. Gutiérrez
54'
53'
Замена
M. Rubén
️️️️
М. Ловера
33'
Желтая карточка
Э. Копетти
Желтая карточка
B. Schamine
30'
ГОЛ! 2:0!
Х. Мирителло
Пас отдал
A. Soto
15'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мирителло
Пас отдал
A. Molinas
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
27
Tobias Rubio
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
33
Alexis Soto
ЦЗ
15
Kevin Gutiérrez
(К)
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
10
Aaron Molinas
ЦФ
14
Luciano Herrera
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
2
Carlos Quintana
ЦЗ
15
Facundo Mallo
ЦЗ
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
10
Ignacio Malcorra
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
22
Энцо Копетти
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Дефенса и Хустисия
25
Cristopher Fiermarín
ВР
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
21
Ignacio Galván
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
5
Julián López
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
36
Facundo Echevarría
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
16
Matías Ramírez
ЦФ
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
17
Facundo Cardozo
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
24
Samuel Beltrán
ЦП
27
Gaspar Duarte
ЦП
16
Mauricio Martínez
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
50
Thiago Ponce
ЦФ
9
Marco Rubén
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
4-3-3
25
27
6
33
28
15
28
17
9
Мирителло
14
10
4-1-3-2
1
2
15
32
30
5
Ибарра
10
26
45
17
Ловера
22
Копетти
27
4
4
27
17
5
5
17
10
30
30
10
28
99
99
28
9
Мирителло
24
24
9
Мирителло
45
27
27
45
22
Копетти
50
50
22
Копетти
17
Ловера
9
9
17
Ловера
Остались в запасе
Дефенса и Хустисия
Росарио Сентраль
25
Cristopher Fiermarín
ВР
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
21
Ignacio Galván
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
36
Facundo Echevarría
ЦФ
16
Matías Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
1
Аксель Вернер
ВР
17
Facundo Cardozo
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
24
Samuel Beltrán
ЦП
16
Mauricio Martínez
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Остались в запасе
25
Cristopher Fiermarín
ВР
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
21
Ignacio Galván
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
36
Facundo Echevarría
ЦФ
16
Matías Ramírez
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
17
Facundo Cardozo
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
24
Samuel Beltrán
ЦП
16
Mauricio Martínez
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Статистика матча Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль
5
3
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
3
12
Нарушения
15
11
Офсайды
0
6
Количество передач
358
320
Сейвы
6
1
Точность передач %
75
69
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.53
1.17
Матчи команд
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Lamolina, Argentina
Стадион:
Норберто «Тито» Томагелло
Новости команд
Все
Дефенса и Хустисия
Росарио Сентраль
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
28 сентября
Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством
10 июля
4
«Безумный гном!»: Ди Мария – о перформансе Месси
23 июня
1
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
29 января
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
28 сентября
Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством
10 июля
4
«Безумный гном!»: Ди Мария – о перформансе Месси
23 июня
1
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
29 января
Ди Мария сказал, в чем Роналду лучше Месси
27 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+