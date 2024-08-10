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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Ди Си Юнайтед - Мазатлан
Ди Си Юнайтед - Мазатлан: обзор матча 10 августа 2024
Ди Си Юнайтед
10.08.2024, суббота, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Мазатлан
74'
М. Клих
34'
Й. Барсенас
43'
B. Rubio
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Мазатлан
Желтая карточка
Д. Шнегг
78'
76'
Желтая карточка
Х. Эскивель
75'
Замена
Ж. Колман
️️️️
R. Árciga
75'
Замена
J. Díaz
️️️️
A. Escoboza
ГОЛ! 1:2!
М. Клих
Пас отдал
M. Rodríguez
74'
71'
Желтая карточка
R. Árciga
Замена
Г. Пирани
️️️️
А. Эррера
68'
Замена
B. Enow
️️️️
T. Ku-DiPietro
63'
Замена
Д. Баджи
️️️️
К. Бентеке
63'
58'
Замена
Х. Эскивель
️️️️
R. Meraz
58'
Замена
Л. Амарилья
️️️️
G. del Prete
Замена
M. Rodríguez
️️️️
M. Akinmboni
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
B. Rubio
Пас отдал
A. Escoboza
39'
Желтая карточка
R. Meraz
34'
ГОЛ! 0:1!
Й. Барсенас
Пас отдал
G. del Prete
Красная карточка
Д. Страуд
27'
Желтая карточка
К. Бентеке
7'
2'
Желтая карточка
B. Colula
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
2
Матти Пелтола
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
20
Кристиан Бентеке
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Мазатлан
28
Ricardo Gutierrez
ВР
5
Facundo Almada
(К)
ЦЗ
3
Luis Sánchez
ЦЗ
4
Bryan Colula
ЦЗ
17
Alonso Escoboza
ЦП
5
Roberto Meraz
ЦП
21
Gustavo del Prete
ЦП
23
J. Sierra
ЦФ
17
Ramiro Árciga
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
15
Brian Rubio
ЦФ
Главный тренер
Исмаэль Рескальво
Ди Си Юнайтед
56
Luis Zamudio
ВР
22
Nate Crockford
ВР
16
Garrison Tubbs
ЦЗ
30
Hayden Sargis
ЦЗ
12
Габриэл Пирани
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
18
Jeremy Garay
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
40
Boris Enow
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
24
Jacob Murrell
ЦФ
Мазатлан
184
Christian Garcia
ВР
195
Brian Bentacourt
ВР
27
W. Vargas
ЦЗ
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
12
Salvador Rodriguez
ЦЗ
6
Lucas Merolla
ЦЗ
6
Jair Díaz
ЦЗ
10
Жозуэ Колман
ЛВ
16
Хосе Эскивель
ОП
18
Alan Torres
ЦП
29
Raúl Camacho
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
4-1-2-2-1
26
23
Шнегг
6
3
22
Эррера
2
Пелтола
43
Клих
21
11
Дажоме
8
Страуд
20
Бентеке
3-3-4
28
5
3
4
17
5
21
15
11
Барсенас
17
23
22
Эррера
12
Пирани
12
Пирани
22
Эррера
6
65
65
6
21
40
40
21
20
Бентеке
14
Баджи
14
Баджи
20
Бентеке
17
6
6
17
5
16
Эскивель
16
Эскивель
5
17
10
Колман
10
Колман
17
21
9
Амарилья
9
Амарилья
21
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Мазатлан
56
Luis Zamudio
ВР
22
Nate Crockford
ВР
16
Garrison Tubbs
ЦЗ
30
Hayden Sargis
ЦЗ
18
Jeremy Garay
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
24
Jacob Murrell
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
184
Christian Garcia
ВР
195
Brian Bentacourt
ВР
27
W. Vargas
ЦЗ
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
12
Salvador Rodriguez
ЦЗ
6
Lucas Merolla
ЦЗ
18
Alan Torres
ЦП
29
Raúl Camacho
ЦФ
Главный тренер
Исмаэль Рескальво
Остались в запасе
56
Luis Zamudio
ВР
22
Nate Crockford
ВР
16
Garrison Tubbs
ЦЗ
30
Hayden Sargis
ЦЗ
18
Jeremy Garay
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
24
Jacob Murrell
ЦФ
Остались в запасе
184
Christian Garcia
ВР
195
Brian Bentacourt
ВР
27
W. Vargas
ЦЗ
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
12
Salvador Rodriguez
ЦЗ
6
Lucas Merolla
ЦЗ
18
Alan Torres
ЦП
29
Raúl Camacho
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Исмаэль Рескальво
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Мазатлан
2
1
4
Всего ударов по воротам
0
2
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
1
Нарушения
3
2
Количество передач
50
57
Сейвы
2
0
Точность передач %
72
75
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Мазатлан
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
5 : 1
26.04.2026
Мазатлан
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Мазатлан
4 : 3
23.04.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Мазатлан
1 : 1
18.04.2026
Керетаро
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Пумас
3 : 1
12.04.2026
Мазатлан
Мексика. Лига МХ, 13 тур
Некакса
2 : 1
04.04.2026
Мазатлан
Информация о матче
Главный судья:
Selvin Brown, Honduras
Стадион:
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