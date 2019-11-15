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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Дания - Гибралтар
Дания - Гибралтар: обзор матча 15 ноября 2019
Дания
15.11.2019, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 9 тур
6 : 0
Завершен
Гибралтар
12'
Р. Сков
47'
К. Гюткьяер
51'
М. Брейтуэйт
64'
Р. Сков
85'
К. Эриксен
90+4'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Гибралтар
ГОЛ! 6:0!
К. Эриксен
90'
+4
ГОЛ! 5:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Р. Сков
85'
ГОЛ! 4:0!
Р. Сков
Пас отдал
Д. Васс
64'
ГОЛ! 3:0!
М. Брейтуэйт
51'
ГОЛ! 2:0!
К. Гюткьяер
Пас отдал
С. Кьер
47'
26'
Желтая карточка
Д. Чиполина
ГОЛ! 1:0!
Р. Сков
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Занка
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
15
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
10
Лайам Уолкер
ЦП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
17
Эндрю Эрнандес
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Шмейхель
13
Занка
4
Кьер
8
Делэни
18
Васс
17
Стригер Ларсен
19
Шоне
10
Эриксен
24
Сков
15
Гюткьяер
9
Брейтуэйт
3-2-1-2
23
Голдвин
20
Бритто
17
Оливейро
6
Чиполина
3
Чиполина
4
Сержант
10
Уолкер
7
Кашаро
10
Де Барр
Остались в запасе
Дания
Гибралтар
22
Фредерик Реннов
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
23
Дэйл Коулинг
ВР
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
17
Эндрю Эрнандес
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
23
Дэйл Коулинг
ВР
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
17
Эндрю Эрнандес
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Джефф Вуд
Статистика матча Дания - Гибралтар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
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