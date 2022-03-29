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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс - Чехия
Уэльс - Чехия: обзор матча 29 марта 2022
Уэльс
29.03.2022, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Чехия
34'
Р. Колуилл
32'
Т. Соучек
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Чехия
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Р. Колуилл
81'
81'
Замена
А. Гложек
️️️️
О. Лингр
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Р. Матондо
71'
63'
Замена
А. Барак
️️️️
М. Садилек
63'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Л. Масопуст
Замена
И. Ампаду
️️️️
У. Волкс
60'
Замена
Д. Родон
️️️️
К. Гантер
60'
Замена
А. Дэвис
️️️️
У. Хеннесси
60'
46'
Замена
В. Юрецка
️️️️
Я. Кухта
46'
Замена
Я. Сикора
️️️️
Я. Пешек
46'
Замена
Т. Вацлик
️️️️
И. Станек
ГОЛ! 1:1!
Р. Колуилл
Пас отдал
Б. Джонсон
34'
32'
ГОЛ! 0:1!
Т. Соучек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Уилл Волкс
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
17
Рабби Матондо
ПВ
19
Сорба Томас
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
22
Томаш Соучек
ОП
20
Ондржей Лингр
ЦП
8
Михал Садилек
ЦП
25
Якуб Пешек
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
11
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Уэльс
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
0
Милан Хеча
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
15
Ян Сикора
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ОП
7
Антонин Барак
АП
20
Вацлав Юрецка
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Хеннесси
2
Мефам
5
Кабанго
16
Норрингтон-Дэвис
16
Моррел
2
Гантер
23
Волкс
11
Джонсон
17
Колуилл
19
Томас
17
Матондо
4-1-4-1
16
Станек
4
Петрашек
24
Брабец
20
Зелены
6
Зима
22
Соучек
12
Масопуст
8
Садилек
25
Пешек
20
Лингр
11
Кухта
1
Хеннесси
21
Дэвис
21
Дэвис
1
Хеннесси
2
Гантер
6
Родон
6
Родон
2
Гантер
23
Волкс
5
Ампаду
5
Ампаду
23
Волкс
17
Матондо
18
Уильямс
18
Уильямс
17
Матондо
17
Колуилл
11
Бэйл
11
Бэйл
17
Колуилл
25
Пешек
15
Сикора
15
Сикора
25
Пешек
16
Станек
1
Вацлик
1
Вацлик
16
Станек
12
Масопуст
14
Янкто
14
Янкто
12
Масопуст
8
Садилек
7
Барак
7
Барак
8
Садилек
11
Кухта
20
Юрецка
20
Юрецка
11
Кухта
20
Лингр
10
Гложек
10
Гложек
20
Лингр
Остались в запасе
Уэльс
Чехия
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
21
Том Кинг
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
18
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Роберт Пейдж
0
Милан Хеча
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ОП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
21
Том Кинг
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
18
Марк Харрис
ЦП
Остались в запасе
0
Милан Хеча
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ОП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Уэльс - Чехия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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