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Расписание матчей
Украина. Кубок
ЦСКА - Полтава (2007)
ЦСКА - Полтава (2007): обзор матча 06 августа 2008
ЦСКА
06.08.2008, среда, 00:00
Кубок Украины
2 : 1
Завершен
Полтава (2007)
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЦСКА - Полтава (2007)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Кубок Украины, 1/16 финала
ЦСКА
0 : 3
13.09.2008
Таврия
Кубок Украины
ЦСКА
2 : 1
06.08.2008
Полтава (2007)
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 30 тур
Полтава (2007)
0 : 2
01.06.2016
Днепр
Украина. Первая лига, 29 тур
Горняк-Спорт
3 : 4
27.05.2016
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 28 тур
Полтава (2007)
1 : 2
20.05.2016
Оболонь
Украина. Первая лига, 27 тур
Горняк
0 : 0
15.05.2016
Полтава (2007)
Украина. Первая лига, 26 тур
Полтава (2007)
1 : 2
11.05.2016
Мариуполь
Информация о матче
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Полтава (2007)
Журналист Карпов: Орешкин не принял отставку Гончаренко после ничьей с «Уралом»
2020.12.14 00:43
13
Матчи за место в УПЛ. «Звезда» не смогла обыграть «Десну», «Черноморец» справился с «Полтавой»
2018.05.23 21:41
«Полтаве» засчитано техническое поражение за неготовность газона к матчу против «Шахтера»
2017.04.15 09:29
4
Матч «Полтава» – «Шахтер» не состоялся по причине отсутствия газона
2017.04.05 13:20
16
Бубнов: «Что вы прицепились к антирекорду Акинфеева?»
2015.08.21 07:41
12
Журналист Карпов: Орешкин не принял отставку Гончаренко после ничьей с «Уралом»
2020.12.14 00:43
13
Бубнов: «Что вы прицепились к антирекорду Акинфеева?»
2015.08.21 07:41
12
Матчи за место в УПЛ. «Звезда» не смогла обыграть «Десну», «Черноморец» справился с «Полтавой»
2018.05.23 21:41
«Полтаве» засчитано техническое поражение за неготовность газона к матчу против «Шахтера»
2017.04.15 09:29
4
Матч «Полтава» – «Шахтер» не состоялся по причине отсутствия газона
2017.04.05 13:20
16
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