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    Бубнов: «Что вы прицепились к антирекорду Акинфеева?»

    Эксперт Александр Бубнов считает, что в антирекорде голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов необходимо винить линию обороны команды.

    «Да что журналисты прицепились к рекорду Акинфеева? Ну пропускает он 30 матчей в Лиге чемпионов, и что дальше? Он что, в одиночку ляпы каждый раз совершает? Если бы он пропускал как на чемпионате мира в Куябе с корейцами — тогда да, можно говорить. Но здесь же вся оборона ЦСКА причастна к результату. Если они и дальше так будут играть, то и 50 матчей подряд можно пропускать», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.08.2015 07:41
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    Комментарии (13)
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    ABir
    1440134641
    Пора менять девочек
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    cska-62
    1440135027
    Бубнов совершенно прав. Сухая статистика ничего не говорит о качестве игры вратаря.
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    Mr Abdullaev
    1440139686
    Банальная правда! Бубнов в точку попал!
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    roman230582
    1440140348
    Буба прав. Для остальных наших вратарей просто сыграть в ЛЧ 30 матчей уже станет достижением.
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    Ftg
    1440144183
    Согласен с Бубновым Акинфу козлом отпущения сделали :)
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    СПАРТАК1981
    1440147148
    дырка
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    ivanthebest
    1440148704
    И тем не менее, очень много Конифей дырявит, когда бы мог мячи тащить...
    Ответить
    ologreds
    1694997350
    numo439711
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