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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Университатя
Зенит - Университатя: обзор матча 30 июня 2016
Зенит
30.06.2016, четверг, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Университатя
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зенит - Университатя
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
- : -
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Лига конференций, 2 тур
Интер
1 : 3
22.10.2026
Университатя
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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