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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Хорватия
Южная Корея - Хорватия: обзор матча 10 сентября 2013
Южная Корея
10.09.2013, вторник, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Хорватия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Южная Корея - Хорватия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
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Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
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0 : 0
02.10.2026
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24.09.2026
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15.11.2026
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12.11.2026
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Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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