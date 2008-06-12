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Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Германия
Хорватия - Германия: обзор матча 12 июня 2008
Хорватия
12.06.2008, четверг, 20:00
Чемпионат Европы, группа B, 2 тур
2 : 1
Завершен
Германия
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хорватия - Германия
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0
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0
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
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0 : 7
03.10.2026
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Лига наций, 2 тур
Испания
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29.09.2026
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Германия
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29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Помощники судьи:
Петер Херманс
Алекс Верстратен (оба - Бельгия)
Стадион:
Вертерзее
Где смотреть матч:
"Первый" 19:50 (прямая); "НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая)
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