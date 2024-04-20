Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Рексхэм
Крю Александра - Рексхэм: обзор матча 20 апреля 2024
Крю Александра
20.04.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 45 тур
0 : 3
Завершен
Рексхэм
24'
O. Palmer
45+1'
П. Маллин
61'
Э. Кэннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Рексхэм
Замена
Ч. Кирк
️️️️
Э. Невитт
87'
Желтая карточка
Э. Невитт
86'
76'
Замена
L. Bolton
️️️️
R. Barnett
76'
Замена
J. Davies
️️️️
Э. Кэннон
Замена
Ч. Финни
️️️️
А. Роу
69'
66'
Замена
С. Флетчер
️️️️
O. Palmer
66'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
П. Маллин
Замена
Ш. Трейси
️️️️
J. Tabiner
62'
61'
ГОЛ! 0:3!
Э. Кэннон
Пас отдал
E. Lee
Красная карточка
Р. Куни
54'
46'
Замена
C. McFadzean
️️️️
Д. МакКлин
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
П. Маллин
Пас отдал
O. Palmer
45'
Желтая карточка
Д. МакКлин
Желтая карточка
А. Роу
45'
24'
ГОЛ! 0:1!
O. Palmer
Пас отдал
П. Маллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Макс Стриек
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
6
Luke Young
(К)
ЦП
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Крю Александра
29
Zak Down
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
25
Чарли Кирк
ЛВ
14
Чарли Финни
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
9
Christopher Long
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
3-2-4-1
1
Стриек
2
Биллингтон
4
5
Деметриу
3
Адебизи
2
Куни
4
Остерфилд
17
11
11
Роу
20
Невитт
3-4-3
13
Оконкво
4
6
19
16
МакКлин
7
Кэннон
6
6
18
10
Маллин
28
11
Роу
14
Финни
14
Финни
11
Роу
20
Невитт
25
Кирк
25
Кирк
20
Невитт
11
10
Трейси
10
Трейси
11
16
МакКлин
3
3
16
МакКлин
7
Кэннон
15
15
7
Кэннон
19
8
8
19
28
26
Флетчер
26
Флетчер
28
10
Маллин
7
Мэрриот
7
Мэрриот
10
Маллин
Остались в запасе
Крю Александра
Рексхэм
29
Zak Down
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
33
Mark Howard
ВР
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
29
Zak Down
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
9
Christopher Long
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Крю Александра - Рексхэм
3
1
1
Всего ударов по воротам
7
25
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
394
519
Сейвы
7
2
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
16
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Новости команд
Все
Крю Александра
Рексхэм
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+