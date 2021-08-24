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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лидс - Крю Александра
Лидс - Крю Александра: обзор матча 24 августа 2021
Лидс
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Крю Александра
79'
К. Филлипс
85'
Д. Харрисон
90'
Д. Харрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лидс - Крю Александра
ГОЛ! 3:0!
Д. Харрисон
90'
89'
Замена
R. Griffiths
️️️️
L. Murphy
87'
Желтая карточка
М. Мандрон
ГОЛ! 2:0!
Д. Харрисон
Пас отдал
П. Бэмфорд
85'
ГОЛ! 1:0!
К. Филлипс
Пас отдал
Д. Харрисон
79'
69'
Замена
К. Эйнли
️️️️
O. Finney
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Родриго
69'
Замена
М. Клих
️️️️
А. Форшоу
61'
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
Д. Льоренте
46'
44'
Желтая карточка
L. Murphy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
19
Родриго
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Крю Александра
2
Кейн Рэмси
ЦП
22
Billy Sass-Davies
ЦФ
4
Терелл Томас
ЦФ
8
Josh Lundstram
ЦФ
28
Luke Murphy
ЦФ
14
Oliver Finney
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Крю Александра
23
Travis Johnson
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
8
Regan Griffiths
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
16
Каллум Эйнли
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Мелье
23
Фирпо
3
Льоренте
4
Стрейк
27
Филлипс
16
Шеклтон
28
Форшоу
11
Харрисон
11
Кошта
19
Робертс
19
Родриго
1-5
2
Рэмси
4
Томас
22
Мандрон
14
28
8
3
Льоренте
12
Эйлинг
12
Эйлинг
3
Льоренте
28
Форшоу
43
Клих
43
Клих
28
Форшоу
19
Родриго
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
19
Родриго
28
8
8
28
14
16
Эйнли
16
Эйнли
14
Остались в запасе
Лидс
Крю Александра
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
23
Travis Johnson
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Остались в запасе
23
Travis Johnson
ЦФ
25
Dave Richards
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Лидс - Крю Александра
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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