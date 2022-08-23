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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кроули Таун - Фулхэм
Кроули Таун - Фулхэм: обзор матча 23 августа 2022
Кроули Таун
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Фулхэм
16'
Т. Николс
49'
Д. Балагизи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Фулхэм
Замена
M. Marshall
️️️️
Д. Балагизи
90'
+3
Замена
D. Bremang
️️️️
Э. Надесан
87'
Замена
E. Adebowale
️️️️
J. Davis
87'
80'
Желтая карточка
И. Диоп
Замена
B. Wells
️️️️
Т. Николс
77'
Желтая карточка
Т. Омоле
75'
ГОЛ! 2:0!
Д. Балагизи
Пас отдал
Т. Николс
49'
46'
Замена
Т. Абладе
️️️️
Д. Брайан
Замена
Т. Омоле
️️️️
Н. Царулла
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Николс
Пас отдал
Э. Надесан
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
5
Harry Ransom
ЦЗ
14
Джеймс Балагизи
ЦП
18
Jayden Davis
ЦП
23
Travis Johnson
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
23
Джек Пауэлл
ЦФ
4
Jake Hessenthaler
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
13
Марлон Фосси
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Кроули Таун
40
Roshan Greenwall
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
22
Ben Wells
ЦЗ
42
David Bremang
ЦП
14
Kwesi Appiah
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
45
Mark Marshall
ЦФ
0
E. Adebowale
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
7
Oliver O'Neill
ЦП
12
Терри Абладе
ЦФ
2-2-5
34
3
5
14
Балагизи
18
7
Николс
25
Царулла
4
23
Пауэлл
24
Надесан
4-1-3-2
1
Родак
43
Мбабу
25
Даффи
6
Диоп
23
Брайан
15
Чалоба
8
Франсуа
10
Кэрни
13
Харрис
28
Стэнсфилд
13
Фосси
25
Царулла
16
Омоле
16
Омоле
25
Царулла
7
Николс
22
22
7
Николс
24
Надесан
42
42
24
Надесан
14
Балагизи
45
45
14
Балагизи
18
0
0
18
23
Брайан
12
Абладе
12
Абладе
23
Брайан
Остались в запасе
Кроули Таун
Фулхэм
40
Roshan Greenwall
ВР
14
Kwesi Appiah
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
13
Пауло Газзанига
ВР
7
Oliver O'Neill
ЦП
Остались в запасе
40
Roshan Greenwall
ВР
14
Kwesi Appiah
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
7
Oliver O'Neill
ЦП
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Кроули Таун - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Броадфилд Стэдиум
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