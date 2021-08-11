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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ковентри - Нортгемптон Таун
Ковентри - Нортгемптон Таун: обзор матча 11 августа 2021
Ковентри
11.08.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Нортгемптон Таун
13'
Т. Уокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ковентри - Нортгемптон Таун
72'
Замена
D. Connolly
️️️️
S. Nelson
Замена
М. Уогхорн
️️️️
B. Enobakhare
63'
Замена
J. Pask
️️️️
М. Роуз
63'
60'
Замена
Н. Кабамба
️️️️
Д. Роуз
36'
Желтая карточка
S. Nelson
ГОЛ! 1:0!
Т. Уокер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
96
Жульен Да Коста
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
12
Bright Enobakhare
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Нортгемптон Таун
5
Jon Guthrie
ЦЗ
14
Ali Koiki
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
4
Sid Nelson
ЦФ
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
29
Мартин Уогхорн
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
Нортгемптон Таун
1
Лайам Робертс
ЦФ
23
Joseph Mills
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЦФ
21
Dylan Connolly
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
22
Ben Ashley-Seal
ЦФ
5
10
Джонс
13
Уилсон
10
Уокер
26
Шипли
12
1-5
5
17
1
7
Хоскинс
4
5
12
29
Уогхорн
29
Уогхорн
12
5
Роуз
2
2
5
Роуз
4
21
21
4
32
Роуз
14
Кабамба
14
Кабамба
32
Роуз
Остались в запасе
Ковентри
Нортгемптон Таун
21
Саймон Мур
ВР
23
Marco Rus
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
1
Лайам Робертс
ЦФ
23
Joseph Mills
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЦФ
22
Ben Ashley-Seal
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
23
Marco Rus
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ЦФ
23
Joseph Mills
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЦФ
22
Ben Ashley-Seal
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Ковентри - Нортгемптон Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
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Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Информация о матче
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