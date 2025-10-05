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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Расинг М - Пласа Колония
Расинг М - Пласа Колония: обзор матча 05 октября 2025
Расинг М
05.10.2025, воскресенье, 21:30
Уругвай. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Пласа Колония
54'
H. Vergara
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг М - Пласа Колония
Конец матча
90'
+6
Замена
️️️️
Á. López
90'
+5
Желтая карточка
B. Acosta
Замена
J. Bosca Fraquelli
️️️️
G. Cotugno
83'
79'
Замена
B. Acosta
️️️️
H. Vergara
75'
Желтая карточка
Х. Рамос
Желтая карточка
G. Cotugno
75'
72'
Замена
M. Redin
️️️️
L. Carrizo
72'
Замена
A. Ocampo
️️️️
S. Pachame
69'
Желтая карточка
Á. López
Замена
F. Álvarez
️️️️
Y. Rodríguez
59'
Замена
F. Suárez
️️️️
S. Ramirez
59'
54'
ГОЛ! 0:1!
H. Vergara
Замена
B. Tomatis
️️️️
T. Espinosa
46'
Второй тайм
Желтая карточка
T. Espinosa
45'
41'
Желтая карточка
H. Vergara
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг М
36
Lautaro Amade
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
3
G. Bueno
ЦЗ
22
Thiago Espinosa
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
3
Ramiro Brazionis
ЦП
8
Felipe Cairus
ЦП
18
Yonathan Rodríguez
ЦП
10
Esteban Da Silva
ЦФ
43
Anderson Rodriguez
ЦФ
14
Santiago Ramirez
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Пласа Колония
25
Joaquin Silva
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
2
Maximo Lorenzi
ЦЗ
18
Ángel Cayetano
ЦЗ
17
Santiago Otegui
ЦЗ
5
S. Pachame
ЦП
3
Yvo Calleros
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
80
Lucas Carrizo
ЦФ
7
Álvaro López
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Диас
Расинг М
37
Juan Dalies
ВР
15
Diego Cheuquepal
ЦЗ
29
Facundo González
ЦЗ
13
Felipe Álvarez
ЦЗ
11
Franco Suárez
ЦП
81
Мохаммед Абдул Кайум
ЦП
5
Juan Bosca Fraquelli
ЦП
77
Bautista Tomatis
ЦП
7
Alejandro Severo
ЦФ
Пласа Колония
44
Guillermo Reyes
ВР
16
Matías Velázquez
ЦЗ
6
Miqueas Redin
ЦП
7
Agustín Ocampo
ЦП
15
Yacouba Meité
ЦП
30
Agustin Maidana
ЦП
27
Cristian Barros
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
38
Benjamín Acosta
ЦФ
13
Joaquin Garcia
ЦФ
4-3-3
36
4
22
17
3
3
8
18
14
43
10
4-3-2
25
2
18
17
22
Рамос
5
3
14
7
80
18
13
13
18
14
11
11
14
81
Абдул Кайум
81
Абдул Кайум
4
5
5
4
22
77
77
22
80
6
6
80
5
7
7
5
14
38
38
14
Остались в запасе
Расинг М
Пласа Колония
37
Juan Dalies
ВР
15
Diego Cheuquepal
ЦЗ
29
Facundo González
ЦЗ
7
Alejandro Severo
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
44
Guillermo Reyes
ВР
16
Matías Velázquez
ЦЗ
15
Yacouba Meité
ЦП
30
Agustin Maidana
ЦП
27
Cristian Barros
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
13
Joaquin Garcia
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Диас
Остались в запасе
37
Juan Dalies
ВР
15
Diego Cheuquepal
ЦЗ
29
Facundo González
ЦЗ
7
Alejandro Severo
ЦФ
Остались в запасе
44
Guillermo Reyes
ВР
16
Matías Velázquez
ЦЗ
15
Yacouba Meité
ЦП
30
Agustin Maidana
ЦП
27
Cristian Barros
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
13
Joaquin Garcia
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Главный тренер
Себастьян Диас
Статистика матча Расинг М - Пласа Колония
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Расинг М
Уругвай. Примера, 7 тур
Расинг М
1 : 0
02.08.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 6 тур
Серро
1 : 0
26.07.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 5 тур
Расинг М
1 : 1
13.07.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 4 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 1
06.06.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 3 тур
Расинг М
0 : 0
30.05.2026
Дефенсор Спортинг
Пласа Колония
Уругвай. Примера, 15 тур
Данубио
2 : 0
08.11.2025
Пласа Колония
Уругвай. Примера, 14 тур
Пласа Колония
0 : 2
04.11.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 13 тур
Хувентуд
0 : 2
25.10.2025
Пласа Колония
Уругвай. Примера, 12 тур
Пласа Колония
0 : 1
21.10.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Пласа Колония
0 : 1
11.10.2025
Прогресо
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Heras, Uruguay
Стадион:
Освальдо Роберто
Посещаемость:
250 из 8500 зрителей (2%)
Таблица
Команда
11
Расинг М
15
Пласа Колония
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
4
5
6
14
22
-8
17
15
2
2
11
9
26
-17
8
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