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Расписание матчей
Чили. Примера
Кобрелоа - Палестино
Кобрелоа - Палестино: обзор матча 30 июля 2024
Кобрелоа
30.07.2024, вторник, 03:00
Чили. Примера, 17 тур
3 : 1
Завершен
Палестино
48'
B. Tapia
54'
M. Borgnino
84'
J. Parraguez
2'
G. Sosa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кобрелоа - Палестино
Замена
M. Becerra
️️️️
J. Parraguez
89'
ГОЛ! 3:1!
J. Parraguez
Пас отдал
M. Borgnino
84'
Замена
J. Meléndez
️️️️
N. Palma
83'
79'
Замена
F. Chamorro
️️️️
N. Linares
79'
Замена
B. Araneda
️️️️
J. Benítez
71'
Желтая карточка
N. Linares
Желтая карточка
B. Tapia
60'
59'
Замена
B. Véjar
️️️️
P. Palacio
59'
Замена
J. Abrigo
️️️️
M. Dávila
55'
Желтая карточка
C. Rigamonti
ГОЛ! 2:1!
M. Borgnino
Пас отдал
N. Donadell
54'
ГОЛ! 1:1!
B. Tapia
Пас отдал
M. Borgnino
48'
47'
Желтая карточка
B. Rojas
Замена
M. Borgnino
️️️️
B. Ogaz
46'
2'
ГОЛ! 0:1!
G. Sosa
Пас отдал
D. Zúñiga
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кобрелоа
1
Nicolás Avellaneda
ВР
16
Bryan Ogaz
ЦЗ
4
Bastian Tapia
ЦЗ
21
Jorge Espejo
ЦЗ
3
Nicolás Palma
ЦЗ
5
Rodolfo González
(К)
ЦП
22
Nahuel Donadell
ЦП
11
Juan Leiva
ЦП
24
Luis García
ЦФ
33
Patricio Romero
ЦФ
9
Javier Parraguez
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Палестино
23
Cesar Rigamonti
(К)
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
28
Dilan Zúñiga
ЦЗ
5
Nicolás Linares
ЦЗ
22
Misael Dávila
ЦП
15
Benjamín Rojas
ЦП
10
Ariel Martínez
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
11
Jonathan Benítez
ЦФ
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
17
Иван Роман
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Кобрелоа
1
Hugo Araya
ВР
14
N. Orrego
ЦП
18
Javier Meléndez
ЦП
8
Marco Borgnino
ЦП
40
Minoban Becerra
ЦП
37
B. Valdes
ЦП
8
Lucas Cornejo
ЦФ
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
14
Joe Abrigo
ЦЗ
11
Brayan Véjar
ЦП
14
Felipe Chamorro
ЦП
30
Matías Jiménez
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
21
Benjamín Araneda
ЦФ
4-3-3
1
16
21
3
4
5
22
11
9
33
24
3-4-3
23
4
28
5
15
10
24
22
17
Роман
9
11
3
18
18
3
16
8
8
16
9
40
40
9
22
14
14
22
24
11
11
24
5
14
14
5
11
21
21
11
Остались в запасе
Кобрелоа
Палестино
1
Hugo Araya
ВР
14
N. Orrego
ЦП
37
B. Valdes
ЦП
8
Lucas Cornejo
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
26
Dixon Contreras
ВР
30
Matías Jiménez
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Остались в запасе
1
Hugo Araya
ВР
14
N. Orrego
ЦП
37
B. Valdes
ЦП
8
Lucas Cornejo
ЦФ
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
30
Matías Jiménez
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Главный тренер
Пабло Санчес
Статистика матча Кобрелоа - Палестино
1
3
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
10
Офсайды
2
1
Количество передач
328
401
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Кобрелоа
Чили. Примера, 30 тур
О'Хиггинс
0 : 3
10.11.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 29 тур
Кобрелоа
2 : 2
03.11.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Икике
4 : 1
20.10.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 27 тур
Кобрелоа
4 : 1
08.10.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 26 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
28.09.2024
Кобрелоа
Палестино
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
- : -
30.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Палестино
0 : 1
21.11.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 27 тур
Депортес Ла Серена
1 : 0
07.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Консепсьон
1 : 0
03.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Депортес Лимаче
2 : 2
12.10.2026
Палестино
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Гарай
Стадион:
Municipal de Calama, Calama
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