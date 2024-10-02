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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Штурм - Брюгге
Штурм - Брюгге: обзор матча 02 октября 2024
Штурм
02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
0 : 1
Завершен
Брюгге
23'
Х. Цолис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Брюгге
Желтая карточка
Ю. Газибегович
90'
+4
Замена
Л. Звонарек
️️️️
М. Ялкуйе
82'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
Т. Чуквуани
82'
77'
Замена
Р. Вермант
️️️️
Ф. Хутгла
73'
Желтая карточка
М. Скурась
Желтая карточка
Т. Чуквуани
70'
Желтая карточка
М. Ялкуйе
70'
Желтая карточка
Н. Гейрхофер
66'
Замена
Т. Хорват
️️️️
В. Бевинг
66'
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
М. Бирет
66'
Замена
С. Джатта
️️️️
А. Камара
58'
Желтая карточка
Э. Айву
51'
46'
Замена
М. Скурась
️️️️
А. Сков Ольсен
23'
ГОЛ! 0:1!
Х. Цолис
Пас отдал
Р. Онидика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
35
Малик Ялкуйе
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
8
Отар Китеишвили
(К)
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Штурм
1
Маттео Биньетти
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
7
Oliver Sorg
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
14
Томи Хорват
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
25
Леон Гргич
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
4-3-1-2
37
Шерпен
22
Джонстон
4
Айву
35
Гейрхофер
70
Газибегович
35
Ялкуйе
42
Чуквуани
8
Китеишвили
11
Бевинг
14
Бирет
36
Камара
3-2-2-3
22
Миньоле
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
14
Яшари
25
Онидика
29
Де Куйпер
20
Ванакен
9
Хутгла
70
Сков Ольсен
17
Цолис
11
Бевинг
14
Хорват
14
Хорват
11
Бевинг
42
Чуквуани
25
Хирлендер
25
Хирлендер
42
Чуквуани
35
Ялкуйе
14
Звонарек
14
Звонарек
35
Ялкуйе
36
Камара
20
Джатта
20
Джатта
36
Камара
14
Бирет
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
14
Бирет
70
Сков Ольсен
22
Скурась
22
Скурась
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
17
Вермант
17
Вермант
9
Хутгла
Остались в запасе
Штурм
Брюгге
1
Маттео Биньетти
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
7
Oliver Sorg
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
1
Маттео Биньетти
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
7
Oliver Sorg
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
25
Леон Гргич
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Штурм - Брюгге
5
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
13
Офсайды
2
1
Количество передач
394
653
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.61
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Вертерзее
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