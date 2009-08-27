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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Лех
Брюгге - Лех: обзор матча 27 августа 2009
Брюгге
27.08.2009, четверг, 22:30
Лига Европы
1 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Лех
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Статистика матча Брюгге - Лех
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Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
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1 : 1
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04.11.2026
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2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
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25.10.2026
Сент-Труйден
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Брюгге
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21.10.2026
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Польша. Экстракласа, 15 тур
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- : -
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Заглембе
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3 : 1
05.11.2026
Лех
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Лех
3 : 1
31.10.2026
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Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
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22.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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