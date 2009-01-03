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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ширейн - Клермон
Ширейн - Клермон: обзор матча 03 января 2009
Ширейн
03.01.2009, суббота, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
4 : 2
Завершен
Клермон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ширейн - Клермон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ширейн
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ширейн
0 : 8
24.01.2009
Тулуза
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ширейн
4 : 2
03.01.2009
Клермон
Клермон
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
- : -
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 8 тур
Клермон
2 : 3
10.10.2026
Ред Стар
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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Ширейн
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