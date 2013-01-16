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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Чили - Сенегал
Чили - Сенегал: обзор матча 16 января 2013
Чили
16.01.2013, среда, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Сенегал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чили - Сенегал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
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14.11.2026
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