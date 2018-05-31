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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Чили
Румыния - Чили: обзор матча 31 мая 2018
Румыния
31.05.2018, четверг, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Чили
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Румыния - Чили
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
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Канада
1 : 0
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