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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Сьенсиано - Депортиво Мокегуа
Сьенсиано - Депортиво Мокегуа: обзор матча 20 апреля 2026
Сьенсиано
20.04.2026, понедельник, 03:30
Перу. Лига 1, 11 тур
2 : 1
Завершен
Депортиво Мокегуа
46'
N. Bandiera
58'
C. Garcés
34'
Y. Zapata
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьенсиано - Депортиво Мокегуа
Завершен
90'
Замена
J. Lopez
️️️️➡️️
Aldair Perleche
90'
+5'
82'
Замена
Diego Ramírez
️️️️➡️️
Yorman Zapata
82'
Замена
️️️️➡️️
Kevin Moreno
82'
Замена
Eros Montenegro
️️️️➡️️
A. Davila
69'
Желтая карточка
A. Davila
Замена
C. Nunez
️️️️➡️️
Alonso Yovera
67'
Замена
Ademar Robles
️️️️➡️️
Matías Succar
66'
66'
Замена
J. Collazos
️️️️➡️️
Cristian Mejia
ГОЛ! 2:1!
Carlos Garcés
Пас отдал
Alejandro Hohberg
58'
Желтая карточка
M. Martinich
48'
Замена
M. Martinich
️️️️➡️️
Sebastian Cavero
46'
Замена
Cristian Souza
️️️️➡️️
Renzo Salazar
46'
Замена
Neri Bandiera
️️️️➡️️
Gonzalo Aguirre
46'
ГОЛ! 1:1!
Neri Bandiera
Пас отдал
Alejandro Hohberg
46'
45'
+4'
34'
ГОЛ! 0:1!
Yorman Zapata
Пас отдал
Cristian Mejia
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьенсиано
1
G. Falcon
ВР
3
Kevin Becerra
ЦЗ
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
39
Henry Caparó
ЦЗ
26
Rotceh Aguilar
ЦЗ
27
Alonso Yovera
ЦП
8
Gonzalo Aguirre
ЦП
10
Alejandro Hohberg
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
21
Carlos Garcés
(К)
ЦФ
25
Renzo Salazar
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Депортиво Мокегуа
1
Carlos Grados
ВР
30
Jose Granda
ЦЗ
24
Kevin Moreno
ЦЗ
4
Aldair Perleche
ЦЗ
3
Cristian Enciso
ЦП
10
Nicolas Chavez
(К)
ЦП
25
Ricardo Chipao
ЦП
8
Cristian Mejia
ЦП
16
A. Davila
ЦП
17
Yorman Zapata
ЦФ
7
Edgar Lastre
ЦФ
Главный тренер
Хайме Серна
Сьенсиано
31
Ítalo Espinoza
ВР
16
M. Martinich
ЦЗ
13
C. Nunez
ЦЗ
7
Cristian Souza
ЦП
29
Ademar Robles
ЦП
37
Alvaro Rojas
ЦП
17
Ray Sandoval
ЦП
11
Neri Bandiera
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
Депортиво Мокегуа
29
Renzo Figueroa
ВР
6
Jimmy Jiménez
ЦЗ
22
Eros Montenegro
ЦЗ
13
Juan Diego Lojas
ЦЗ
20
Diego Ramírez
ЦП
28
J. Lopez
ЦП
88
R. Torres
ЦП
14
Claudio Ramírez
ЦП
90
J. Collazos
ЦФ
4-2-4
1
3
39
26
14
27
8
10
25
21
19
3-5-2
1
30
24
4
3
25
8
16
10
7
17
14
16
16
14
27
13
13
27
25
7
7
25
19
29
29
19
8
11
11
8
16
22
22
16
17
20
20
17
4
28
28
4
8
90
90
8
Остались в запасе
Сьенсиано
Депортиво Мокегуа
31
Ítalo Espinoza
ВР
37
Alvaro Rojas
ЦП
17
Ray Sandoval
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
29
Renzo Figueroa
ВР
6
Jimmy Jiménez
ЦЗ
13
Juan Diego Lojas
ЦЗ
88
R. Torres
ЦП
14
Claudio Ramírez
ЦП
Главный тренер
Хайме Серна
Остались в запасе
31
Ítalo Espinoza
ВР
37
Alvaro Rojas
ЦП
17
Ray Sandoval
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
Остались в запасе
29
Renzo Figueroa
ВР
6
Jimmy Jiménez
ЦЗ
13
Juan Diego Lojas
ЦЗ
88
R. Torres
ЦП
14
Claudio Ramírez
ЦП
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Главный тренер
Хайме Серна
Статистика матча Сьенсиано - Депортиво Мокегуа
1
1
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
7
Офсайды
1
1
Количество передач
380
277
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
65
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.14
Информация о матче
Главный судья:
Micke Palomino, Peru
Стадион:
Эстадио Гарсиласо
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Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
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- : -
17.07.2026
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Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
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- : -
18.07.2026
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