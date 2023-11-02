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Расписание матчей
Испания. Кубок
Чиклана - Вильярреал
Чиклана - Вильярреал: обзор матча 02 ноября 2023
Чиклана
02.11.2023, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 5
Завершен
Вильярреал
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Статистика матча Чиклана - Вильярреал
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Матчи команд
Чиклана
Испания. Кубок, 1 раунд
Чиклана
0 : 5
05.11.2024
Осасуна
Испания. Кубок, 1/64 финала
Чиклана
0 : 5
02.11.2023
Вильярреал
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
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