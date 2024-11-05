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Расписание матчей
Испания. Кубок
Чиклана - Осасуна
Чиклана - Осасуна: обзор матча 05 ноября 2024
Чиклана
05.11.2024, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 5
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чиклана - Осасуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чиклана
Испания. Кубок, 1 раунд
Чиклана
0 : 5
05.11.2024
Осасуна
Испания. Кубок, 1/64 финала
Чиклана
0 : 5
02.11.2023
Вильярреал
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
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