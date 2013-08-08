Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - Черноморец
Црвена Звезда - Черноморец: обзор матча 08 августа 2013
Црвена Звезда
08.08.2013, четверг, 22:30
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Црвена Звезда - Черноморец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
Новости команд
Все
Црвена Звезда
Черноморец
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+