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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Сидней - Челси
Сидней - Челси: обзор матча 02 июня 2015
Сидней
02.06.2015, вторник, 13:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сидней - Челси
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0
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0
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Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
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- : -
21.11.2026
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06.11.2026
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31.10.2026
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