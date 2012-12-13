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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Монтеррей - Челси
Монтеррей - Челси: обзор матча 13 декабря 2012
Монтеррей
13.12.2012, четверг, 14:30
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
1 : 3
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монтеррей - Челси
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монтеррей
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