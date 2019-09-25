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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Гримсби Таун
Челси - Гримсби Таун: обзор матча 25 сентября 2019
Челси
25.09.2019, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
7 : 1
Завершен
Гримсби Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Челси - Гримсби Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
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- : -
27.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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1 : 4
21.11.2026
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Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
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2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
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28.11.2026
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21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
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1 : 4
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Англия. Вторая лига, 14 тур
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Англия. Вторая лига, 12 тур
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2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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