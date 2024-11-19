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Расписание матчей
Лига наций
Черногория - Турция
Черногория - Турция: обзор матча 19 ноября 2024
Черногория
19.11.2024, вторник, 22:45
Лига наций, группа B4, 6 тур
3 : 1
Завершен
Турция
29'
Н. Крстович
45'
Н. Крстович
73'
Н. Крстович
37'
К. Йылдыз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черногория - Турция
90'
+4
Желтая карточка
Б. Йилмаз
Желтая карточка
I. Nikić
90'
+2
Замена
Д. Камай
️️️️
O. Gašević
86'
82'
Замена
С. Кылыксой
️️️️
К. Айхан
Замена
М. Брнович
️️️️
С. Йоветич
82'
Желтая карточка
С. Лончар
80'
80'
Желтая карточка
М. Демирал
79'
Желтая карточка
А. Гюлер
74'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Ю. Акгюн
ГОЛ! 3:1!
Н. Крстович
Пас отдал
O. Gašević
73'
Замена
Э. Куц
️️️️
М. Вукотич
69'
63'
Замена
И. Юкшек
️️️️
О. Йокушлу
62'
Желтая карточка
К. Актюркоглу
Желтая карточка
Н. Крстович
62'
46'
Желтая карточка
О. Йокушлу
46'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Э. Эльмали
46'
Замена
С. Акайдын
️️️️
Э. Топджу
ГОЛ! 2:1!
Н. Крстович
Пас отдал
М. Янкович
45'
Желтая карточка
Н. Шипчич
42'
37'
ГОЛ! 1:1!
К. Йылдыз
Пас отдал
О. Кекчю
ГОЛ! 1:0!
Н. Крстович
29'
Желтая карточка
М. Янкович
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
13
Igor Nikić
ВР
6
Марко Тучи
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
11
Милан Вукотич
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Стеван Йоветич
(К)
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
16
Ognjen Gašević
ЦФ
9
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Каан Айхан
(К)
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
6
Оркун Кекчю
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
1
Балша Попович
ВР
3
Роберт Гьелай
ЛЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Дритон Камай
ЛВ
14
Эдвин Куц
ОП
18
Марко Бакич
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
2
Милан Вушурович
ПВ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
9
Андрия Радулович
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
26
Ясин Озкан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
21
Догукан Хасполат
ОП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
20
Семих Кылыксой
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
3-1-2-4
13
6
Тучи
5
Вуячич
15
Шипчич
15
Лончар
11
Вукотич
8
Янкович
10
Йоветич
9
Крстович
16
4
Вукчевич
4-3-2-1
1
Гюнок
22
Айхан
3
Демирал
4
Топджу
13
Эльмали
6
Кекчю
5
Йокушлу
17
Акгюн
8
Гюлер
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
11
Вукотич
14
Куц
14
Куц
11
Вукотич
10
Йоветич
14
Брнович
14
Брнович
10
Йоветич
16
18
Камай
18
Камай
16
4
Топджу
4
Акайдын
4
Акайдын
4
Топджу
13
Эльмали
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
13
Эльмали
5
Йокушлу
16
Юкшек
16
Юкшек
5
Йокушлу
17
Акгюн
21
Йилмаз
21
Йилмаз
17
Акгюн
22
Айхан
20
Кылыксой
20
Кылыксой
22
Айхан
Остались в запасе
Черногория
Турция
1
Милан Миятович
ВР
1
Балша Попович
ВР
3
Роберт Гьелай
ЛЗ
18
Марко Бакич
ЦП
16
Владимир Йовович
ЛВ
2
Милан Вушурович
ПВ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
9
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
26
Ясин Озкан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Догукан Хасполат
ОП
9
Энес Унал
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Милан Миятович
ВР
1
Балша Попович
ВР
3
Роберт Гьелай
ЛЗ
18
Марко Бакич
ЦП
16
Владимир Йовович
ЛВ
2
Милан Вушурович
ПВ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
9
Андрия Радулович
ЦФ
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
26
Ясин Озкан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Догукан Хасполат
ОП
9
Энес Унал
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Черногория - Турция
5
5
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
6
Офсайды
4
0
Количество передач
209
524
Сейвы
4
3
Точность передач %
63
83
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Stadion Kraj Bistrice, Niksic
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