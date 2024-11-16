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Расписание матчей
Лига наций
Черногория - Исландия
Черногория - Исландия: обзор матча 16 ноября 2024
Черногория
16.11.2024, суббота, 20:00
Лига наций, группа B4, 5 тур
0 : 2
Завершен
Исландия
74'
О. Стейнн Оскарссон
88'
И. Йоуханнессон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черногория - Исландия
89'
Замена
В. Тор Виллумсон
️️️️
О. Стейнн Оскарссон
88'
ГОЛ! 0:2!
И. Йоуханнессон
Пас отдал
А. Гудьонсен
74'
Желтая карточка
А. Гудьонсен
74'
ГОЛ! 0:1!
О. Стейнн Оскарссон
Пас отдал
М. Эгилл Эллертссон
Замена
С. Лончар
️️️️
М. Бакич
74'
Желтая карточка
И. Вуячич
72'
72'
Желтая карточка
О. Стейнн Оскарссон
Замена
С. Мугоша
️️️️
Д. Камай
68'
68'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
68'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
Желтая карточка
А. Марушич
66'
Желтая карточка
Р. Радунович
66'
Желтая карточка
М. Янкович
58'
Замена
Э. Куц
️️️️
А. Радулович
46'
43'
Желтая карточка
Л. Томассон
19'
Замена
В. Пальссон
️️️️
А. Гуннарссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
13
Igor Nikić
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
23
Адам Марушич
(К)
ПЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Дритон Камай
ЛВ
8
Марко Янкович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
9
Никола Крстович
ЦФ
9
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Логи Томассон
ЛЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
14
Арон Гуннарссон
(К)
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
1
Балша Попович
ВР
6
Марко Тучи
ЦЗ
14
Эдвин Куц
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
14
Милош Брнович
ЦП
11
Милан Вукотич
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
16
Ognjen Gašević
ЦФ
Исландия
13
Lúkas Petersson
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
7
Виллум Тор Виллумсон
ОП
4
Виктор Пальссон
ЦП
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
17
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
15
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
4-2-2-2
13
5
Вуячич
15
Шипчич
3
Радунович
23
Марушич
8
Янкович
18
Бакич
18
Камай
16
Йовович
9
Радулович
9
Крстович
3-4-3
12
Валдимарссон
4
Лунддал
5
Ингасон
2
Томассон
7
Гудмундссон
21
Траустасон
16
Тордарсон
14
Гуннарссон
11
Торстейнссон
9
Оскарссон
22
Гудьонсен
9
Радулович
14
Куц
14
Куц
9
Радулович
18
Бакич
15
Лончар
15
Лончар
18
Бакич
18
Камай
9
Мугоша
9
Мугоша
18
Камай
9
Оскарссон
7
Виллумсон
7
Виллумсон
9
Оскарссон
14
Гуннарссон
4
Пальссон
4
Пальссон
14
Гуннарссон
16
Тордарсон
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
16
Тордарсон
11
Торстейнссон
19
Эллертссон
19
Эллертссон
11
Торстейнссон
Остались в запасе
Черногория
Исландия
1
Милан Миятович
ВР
1
Балша Попович
ВР
6
Марко Тучи
ЦЗ
14
Милош Брнович
ЦП
11
Милан Вукотич
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
16
Ognjen Gašević
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
13
Lúkas Petersson
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
17
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
15
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
1
Милан Миятович
ВР
1
Балша Попович
ВР
6
Марко Тучи
ЦЗ
14
Милош Брнович
ЦП
11
Милан Вукотич
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
16
Ognjen Gašević
ЦФ
Остались в запасе
13
Lúkas Petersson
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
18
Юлиус Магнуссон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
17
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
15
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Черногория - Исландия
4
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
9
7
Офсайды
5
0
Количество передач
383
377
Сейвы
1
3
Точность передач %
73
70
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Stadion Kraj Bistrice, Niksic
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