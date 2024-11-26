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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сентраль Кордоба - Росарио Сентраль
Сентраль Кордоба - Росарио Сентраль: обзор матча 26 ноября 2024
Сентраль Кордоба
26.11.2024, вторник, 01:00
Аргентина. Примера, 24 тур
0 : 1
Завершен
Росарио Сентраль
90'
L. Martínez Dupuy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентраль Кордоба - Росарио Сентраль
90'
+3
Желтая карточка
J. Gimenez
90'
ГОЛ! 0:1!
L. Martínez Dupuy
Пас отдал
M. Rubén
Желтая карточка
S. Valdez
81'
Замена
Н. Куальята
️️️️
M. Godoy
78'
Замена
A. Morales
️️️️
R. Atencio
78'
72'
Замена
M. Rubén
️️️️
Э. Копетти
Замена
L. Miguel Angulo
️️️️
M. Benítez
63'
Замена
E. Cabrera
️️️️
C. Vega
63'
63'
Замена
E. Coronel
️️️️
D. Martínez
62'
Замена
L. Martínez Dupuy
️️️️
L. Giaccone
Замена
F. Cabral
️️️️
L. Varaldo
53'
46'
Замена
M. Barbieri
️️️️
K. Ortíz
45'
+1
Замена
T. O'Connor
️️️️
I. Malcorra
Желтая карточка
C. Vega
42'
Желтая карточка
M. Godoy
36'
24'
Желтая карточка
L. Giaccone
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
13
Rafael Barrios
ЦЗ
2
Lucas Abascia
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
(К)
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
5
Cristian Vega
ЦП
25
Хосе Флорентин
ЦП
7
Matías Benítez
ЦФ
21
Matías Godoy
ЦФ
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
16
Mauricio Martínez
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
10
Ignacio Malcorra
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
11
Jonatan Gomez
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Сентраль Кордоба
23
Lautaro Bursich
ВР
6
Federico Andueza
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
22
Elías Cabrera
ЦП
22
F. Aragon
ЦП
32
Kevin Vázquez
ЦП
18
Agustín Morales
ЦФ
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
29
F. Cabral
ЦФ
Росарио Сентраль
38
Damian Fernandez
ВР
99
Valentino Quintero
ВР
47
Luca Raffin
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
28
Tomás O'Connor
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
19
Santiago Segovia
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
9
Marco Rubén
ЦФ
4-2-4
1
13
36
23
2
5
25
Флорентин
7
9
19
21
3-4-3
1
4
24
3
45
10
26
16
22
Копетти
17
Ловера
11
5
22
22
5
21
10
Куальята
10
Куальята
21
19
18
18
19
7
77
77
7
9
29
29
9
45
3
3
45
4
32
32
4
10
28
28
10
26
17
17
26
22
Копетти
9
9
22
Копетти
Остались в запасе
Сентраль Кордоба
Росарио Сентраль
23
Lautaro Bursich
ВР
6
Federico Andueza
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
32
Kevin Vázquez
ЦП
Главный тренер
Лукас Гонсалес
38
Damian Fernandez
ВР
99
Valentino Quintero
ВР
47
Luca Raffin
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
24
Samuel Beltrán
ЦП
19
Santiago Segovia
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Остались в запасе
23
Lautaro Bursich
ВР
6
Federico Andueza
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
32
Kevin Vázquez
ЦП
Остались в запасе
38
Damian Fernandez
ВР
99
Valentino Quintero
ВР
47
Luca Raffin
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
24
Samuel Beltrán
ЦП
19
Santiago Segovia
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Статистика матча Сентраль Кордоба - Росарио Сентраль
3
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
15
7
Офсайды
1
0
Количество передач
342
537
Сейвы
2
5
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.87
Матчи команд
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
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