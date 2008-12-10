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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Вильярреал
Селтик - Вильярреал: обзор матча 10 декабря 2008
Селтик
10.12.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 6 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
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Статистика матча Селтик - Вильярреал
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0
0
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Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
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Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Чиркетта
(Муттенц)
Помощники судьи:
Мануэль Наварро
Беат Хидбер (оба - Швейцария)
Делегат:
Пекка Хямяляйнен (Финляндия)
Стадион:
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