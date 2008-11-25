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Лига чемпионов 2026/2027
Ольборг - Селтик
Ольборг - Селтик: обзор матча 25 ноября 2008
Ольборг
25.11.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 5 тур
2 : 1
Завершен
Селтик
73'
Кака
87'
Г. Колдуэлл (АГ)
53'
Б. Робсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Селтик
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
М. Уилсон
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Г. Колдуэлл
Замена
П. Кристенсен
️️️️
М. Педерсен
ГОЛ! 1:1!
Кака
Замена
М. Сагановски
️️️️
Й. Курт
Замена
А. Дью
️️️️
Т. Эневольдсен
Желтая карточка
А. Юханссон
Замена
К. Шеридан
️️️️
Г. Самарас
ГОЛ! 0:1!
Б. Робсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
24
Мартин Педерсен
ЦЗ
6
Стив Ольферс
ЦЗ
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
16
Каспер Богелунд
ПЗ
21
Каспер Рисгаард
ЦП
10
Андреас Юханссон
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
10
Йеппе Курт
ЦФ
7
Томас Эневольдсен
ЦФ
17
Кака
ЦФ
Главный тренер
Брюс Риох
Селтик
1
Артур Боруц
ВР
16
Марк Уилсон
ЛЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
6
Стивен МакМанус
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
8
Скотт Браун
ЦП
15
Бэрри Робсон
АП
77
Скотт Макдональд
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Гордон Стракан
Ольборг
30
Кеннет Нильсен
ВР
24
Йенс Серенсен
ЦП
7
Андерс Дью
ПВ
9
Марек Сагановски
ЦФ
20
Симон Брэмер
ЦФ
2
Патрик Кристенсен
ЦФ
Селтик
21
Марк Браун
ВР
18
Ли Нейлор
ЛЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
11
Пол Хартли
ЦП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
4-3-3
24
Педерсен
6
Ольферс
27
Якобсен
16
Богелунд
21
Рисгаард
10
Юханссон
9
Аугустинуссен
17
Кака
7
Эневольдсен
10
Курт
3-2-1-1-2
1
Боруц
4
Ловенс
6
МакМанус
5
Колдуэлл
20
Хинкель
16
Уилсон
8
Браун
15
Робсон
30
Самарас
77
Макдональд
10
Курт
9
Сагановски
9
Сагановски
10
Курт
24
Педерсен
2
Кристенсен
2
Кристенсен
24
Педерсен
7
Эневольдсен
7
Дью
7
Дью
7
Эневольдсен
30
Самарас
9
Шеридан
9
Шеридан
30
Самарас
16
Уилсон
15
Мэлони
15
Мэлони
16
Уилсон
Остались в запасе
Ольборг
Селтик
20
Симон Брэмер
ЦФ
24
Йенс Серенсен
ЦП
30
Кеннет Нильсен
ВР
Главный тренер
Брюс Риох
11
Пол Хартли
ЦП
21
Марк Браун
ВР
18
Ли Нейлор
ЛЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
Главный тренер
Гордон Стракан
Остались в запасе
20
Симон Брэмер
ЦФ
24
Йенс Серенсен
ЦП
30
Кеннет Нильсен
ВР
Остались в запасе
11
Пол Хартли
ЦП
21
Марк Браун
ВР
18
Ли Нейлор
ЛЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
Главный тренер
Брюс Риох
Главный тренер
Гордон Стракан
Статистика матча Ольборг - Селтик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Конрад Плауц
(Навис)
Помощники судьи:
Армин Эдер
Раймунд Буш (оба - Австрия)
Делегат:
Маурицио Лауди (Италия)
Стадион:
Энерги Норд Арена
Посещаемость:
10096 из 13997 зрителей (72%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 00:45 (в записи)
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