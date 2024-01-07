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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кастельон - Осасуна
Кастельон - Осасуна: обзор матча 07 января 2024
Кастельон
07.01.2024, воскресенье, 18:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Осасуна
108'
Х. Мануэль Арнайц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кастельон - Осасуна
Желтая карточка
H. Medunjanin
119'
119'
Желтая карточка
А. Будимир
Желтая карточка
Д. Хирино
114'
Замена
И. Суэро
️️️️
Р. Санчес
112'
108'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мануэль Арнайц
Пас отдал
Х. Аресо
106'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
П. Ибаньес
89'
Замена
Х. Аресо
️️️️
Р. Гарсия
89'
Замена
А. Будимир
️️️️
Р. Гарсия
78'
Замена
А. Орос
️️️️
Д. Брашанац
78'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Э. Барха
Замена
Д. Вильяэрмоса
️️️️
J. Calavera
75'
Замена
Д. Кастанер
️️️️
M. Sanchez
72'
Замена
Р. Санчес
️️️️
S. Ruiz
72'
65'
Замена
Р. Пенья
️️️️
И. Видаль
46'
Желтая карточка
Л. Торро
Замена
J. Calavera
️️️️
S. Moyita
46'
Желтая карточка
Я. Индиас
37'
Желтая карточка
A. Jimenez
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кастельон
14
Oscar Gil
ЦЗ
2
Manu Sanchez
ЦЗ
18
Яго Индиас
ЦЗ
9
Jesús de Miguel
ЦФ
99
Brian Schwake
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
2
B. Granero
ЦФ
5
A. Jimenez
ЦФ
17
S. Ruiz
(К)
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
7
Sergio Moyita
ЦФ
Главный тренер
Йохан Плат
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
(К)
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Кастельон
1
Gonzalo Crettaz
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
27
Sergi Miñana
ЦЗ
7
Рауль Санчес
ЛВ
5
Josep Calavera
ЦП
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
3
Mamadou Traore
ЦФ
10
Исраэль Суэро
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
11
Jeremy de León
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
3-5
14
2
18
Индиас
5
7
4
17
2
4-1-2-2-1
13
Айтор
22
Видаль
5
Гарсия
5
Эррандо
3
Крус
6
Торро
19
Ибаньес
5
Брашанац
11
Барха
14
Гарсия
9
Гарсия
7
5
5
7
6
Вильяэрмоса
6
Вильяэрмоса
17
7
Санчес
7
Санчес
17
Санчес
10
Суэро
10
Суэро
Санчес
2
9
Кастанер
9
Кастанер
2
14
Гарсия
12
Аресо
12
Аресо
14
Гарсия
22
Видаль
7
Пенья
7
Пенья
22
Видаль
5
Брашанац
10
Орос
10
Орос
5
Брашанац
19
Ибаньес
7
Монкайола
7
Монкайола
19
Ибаньес
9
Гарсия
17
Будимир
17
Будимир
9
Гарсия
11
Барха
11
Арнайц
11
Арнайц
11
Барха
Остались в запасе
Кастельон
Осасуна
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
1
Gonzalo Crettaz
ВР
27
Sergi Miñana
ЦЗ
3
Mamadou Traore
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
11
Jeremy de León
ЦФ
Главный тренер
Йохан Плат
8
Икер Муньос
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
1
Gonzalo Crettaz
ВР
27
Sergi Miñana
ЦЗ
3
Mamadou Traore
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
11
Jeremy de León
ЦФ
Остались в запасе
8
Икер Муньос
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Йохан Плат
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Кастельон - Осасуна
4
2
Всего ударов по воротам
10
33
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
11
Нарушения
13
16
Офсайды
5
2
Количество передач
547
498
Сейвы
10
2
Точность передач %
66
66
Удары мимо ворот
6
16
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
23
Удары из-за пределов штрафной
1
10
Матчи команд
Кастельон
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
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