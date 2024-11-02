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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уокинг - Кембридж Юнайтед
Уокинг - Кембридж Юнайтед: обзор матча 02 ноября 2024
Уокинг
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Кембридж Юнайтед
73'
J. Brophy
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уокинг - Кембридж Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
Д. Эндрю
87'
Замена
B. Njoku
️️️️
Д. Н'Лундулу
Замена
M. Ward
️️️️
R. Conte
84'
Замена
J. Stretton
️️️️
D. Moore
84'
Замена
C. Kendall
️️️️
D. Kelly-Evans
84'
83'
Замена
Д. Кузинс
️️️️
Э. Качунга
83'
Замена
К. Уоттс
️️️️
P. Digby
Замена
D. Gorman
️️️️
O. Akinola
78'
73'
ГОЛ! 0:1!
J. Brophy
Желтая карточка
D. Kelly-Evans
66'
46'
Замена
Д. Эндрю
️️️️
Д. Окедина
42'
Желтая карточка
Э. Качунга
Желтая карточка
R. Conte
41'
Желтая карточка
D. Lewis
22'
Замена
R. Conte
️️️️
D. Lewis
22'
Желтая карточка
D. Moss
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уокинг
22
W. Jaaskelainen
ВР
27
D. Kelly-Evans
ЦЗ
5
Timi Odusina
ЦЗ
35
Max Dyche
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
22
Daniel Moss
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
16
O. Akinola
ЦП
11
Dennon Lewis
ЦП
14
Deon Moore
ЦФ
Кембридж Юнайтед
21
Vicente Reyes
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
2
James Gibbons
ЦЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Уокинг
28
Oliver Webber
ВР
21
B. Wynter
ЦЗ
18
Raheem Conte
ЦП
8
Dale Gorman
ЦП
17
M. Ward
ЦП
23
J. Anderson
ЦП
9
C. Kendall
ЦФ
10
Льюис Уокер
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
Кембридж Юнайтед
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
6
Келланд Уоттс
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Jack Stevens
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
34
Brandon Njoku
ЦФ
3-2-4-1
22
35
15
22
5
27
6
Эндрюс
16
11
7
14
4-1-1-4
21
5
Моррисон
2
2
12
Окедина
8
Смит
10
Качунга
11
Кайкай
16
6
9
Н'Лундулу
11
18
18
11
16
8
8
16
17
17
27
9
9
27
14
14
14
14
12
Окедина
3
Эндрю
3
Эндрю
12
Окедина
6
6
Уоттс
6
Уоттс
6
10
Качунга
24
Кузинс
24
Кузинс
10
Качунга
9
Н'Лундулу
34
34
9
Н'Лундулу
Остались в запасе
Уокинг
Кембридж Юнайтед
28
Oliver Webber
ВР
21
B. Wynter
ЦЗ
23
J. Anderson
ЦП
10
Льюис Уокер
ЦФ
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
25
Jack Stevens
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
28
Oliver Webber
ВР
21
B. Wynter
ЦЗ
23
J. Anderson
ЦП
10
Льюис Уокер
ЦФ
Остались в запасе
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
25
Jack Stevens
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Уокинг - Кембридж Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уокинг
Англия. Национальная лига, 21 тур
Уилдстон
- : -
04.12.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Уокинг
4 : 3
24.11.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 18 тур
Галифакс
5 : 0
21.11.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 16 тур
Тамуорт
0 : 1
31.10.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уокинг
1 : 2
27.10.2026
Борэм Вуд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 2
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
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Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
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