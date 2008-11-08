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Расписание матчей
Англия. Кубок
Киддерминстер - Кембридж Юнайтед
Киддерминстер - Кембридж Юнайтед: обзор матча 08 ноября 2008
Киддерминстер
08.11.2008, суббота, 00:00
Англия. Кубок
1 : 0
Завершен
Кембридж Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Киддерминстер - Кембридж Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 17 тур
Киддерминстер
- : -
14.11.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Солихалл Мурс
2 : 1
31.10.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 15 тур
Алтричем
0 : 0
27.10.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 14 тур
Киддерминстер
1 : 2
24.10.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 13 тур
Карлайл Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 12 тур
Киддерминстер
1 : 1
03.10.2026
Саттон Юнайтед
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
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Киддерминстер
Кембридж Юнайтед
«Киддерминстер» из 6-го дивизиона показал празднование выхода в 1/16 финала Кубка Англии
2022.01.09 11:27
6
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
«Киддерминстер» из 6-го дивизиона показал празднование выхода в 1/16 финала Кубка Англии
2022.01.09 11:27
6
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
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