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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сеута - Эльче
Сеута - Эльче: обзор матча 03 января 2023
Сеута
03.01.2023, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Эльче
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Сеута - Эльче
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сеута
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Альфонсо Мурубе
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