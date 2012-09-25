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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суиндон Таун - Бернли
Суиндон Таун - Бернли: обзор матча 25 сентября 2012
Суиндон Таун
25.09.2012, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
3 : 1
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Суиндон Таун - Бернли
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